Власть 07 апреля 2024, 22:22 Мишустин поздравил россиян с 30-летием русского интернета Мишустин в поздравлении с 30-летием Рунета и заявил о росте цифровой отрасли Freepik

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Российская цифровая отрасль стабильно растет, несмотря на западные санкции. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в поздравительной телеграмме, приуроченной 30-летию официальной регистрации национального домена .ru. Поздравление опубликовали на сайте правительства.

Мишустин напомнил о создании и внедрении отечественных программных решений. По его словам, в России сделали онлайн-платформы, которые успешно замещают зарубежные аналоги на внутреннем рынке. В прошлом году объем интернет-экономики страны вырос на треть.

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Ранее разработчик сайта Кремля Артем Геллер рассказал, как бороться с пиратскими ресурсами. Он отметил, что блокировки платформ не принесут результатов. Программист предложил делать больше лицензионного контента и повышать благосостояние граждан. При этом антипиратский реестр все равно приносит пользу. Оставлять ситуацию без контроля нельзя, подчеркнул специалист.