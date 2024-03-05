Общество 05 марта 2024, 16:15 Разработчик сайта Кремля Геллер: доступность лицензионного контента поможет в борьбе с «пиратами»

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Разработчик сайта Кремля Артем Геллер рассказал о способах борьбы с пиратскими ресурсами. Блокировки платформ не помогут, отметил эксперт в беседе с ИА НСН.

«Технологию нельзя запретить, всегда буду появляться новые сайты, поэтому надо делать доступнее лицензионный контент и повышать благосостояние людей. Это всегда не выбор пиратов, а выбор по принуждению», — пояснил Геллер.

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При этом он подчеркнул, что антипиратский реестр все же приносит пользу. Нельзя оставлять ситуацию без контроля, считает специалист.