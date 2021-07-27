Мишустин поручил ускорить оказание помощи пострадавшим от паводков на Дальнем Востоке

Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручение ускорить оказание помощи пострадавшим от паводков на Дальнем Востоке. Об этом сообщил ТАСС.

Он также призвал ускорить строительство гидротехнических сооружений для защиты районов Дальнего Востока от паводков​​​​​​​ и поручил предусмотреть средства на поддержку пострадавших местных сельхозпроизводителей.

Кроме того, премьер-министр поручил региональному руководству ускорить процесс оценки ущерба от паводков. По его словам, должно быть меньше бюрократии, чтобы людям не пришлось бегать за справками, передало РИА «Новости». Также глава кабмина попросил губернаторов лично контролировать ликвидацию последствий природных пожаров на Дальнем Востоке.

Накануне стало известно, что правительство Российской Федерации будет субсидировать РЖД потери, которые станут возникать из-за льготных тарифов на перевозку минтая с Дальнего Востока по территории страны. Об этом Мишустин заявил в начале своей рабочей поездки — во время посещения Итурупа. Он отметил, что решение позволит ускорить транспортную доставку и освободить холодильные мощности в период путины лососевых.