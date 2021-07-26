Власти РФ начнут субсидировать РЖД потери за льготы при перевозке минтая с Дальнего Востока

Правительство РФ будет субсидировать РЖД потери, которые станут возникать из-за льготных тарифов на перевозку минтая с Дальнего Востока по территории страны. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе рабочей поездки во время посещения Итурупа.

«Буквально на днях я подписал два соответствующих постановления правительства, которые направлены на решение этих вопросов. Первое, что самое важное, — мы будем субсидировать РЖД соответствующие потери при установлении льготных тарифов при доставке минтая по территории РФ», — передало РИА «Новости» его слова.

Михаил Мишустин отметил, решение позволит ускорить транспортную доставку и освободить холодильные мощности в период путины лососевых. Ранее премьер-министр заявил, что специальный экономический режим на Курильских островах активизирует экономическую деятельность на этих территориях, поэтому решение о ее создании было правильным. Он также добавил, что на Курилах нужно сохранять пониженную ставку страховых взносов.