Мишустин поручил обеспечить жителей Дальнего Востока доступными ценами на электроэнергию

Цены на электроэнергию для жителей Дальнего Востока должны быть доступными. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Необходимо наладить эффективную систему энергообеспечения в Дальневосточном федеральном округе. А также не допускать скачков тарифов и обеспечить людей теплыми домами, светом и горячей водой по доступным ценам, заявил Мишустин на заседании по электроэнергетике и газификации ДФО.

«Надежная, эффективно работающая система энергообеспечения — конечно, это не только нормальная базовая инфраструктура для развития экономики, а прежде всего — нормальные условия жизни для людей», — пояснил премьер-министр. Его слова передает РИА «Новости».

Мишустин поручил Минэнерго разработать законопроект по контролю тарифов на электроэнергию на Дальнем Востоке. Документ должны представить премьер-министру до 1 сентября.

Михаил Мишустин посещает города Дальнего Востока в рамках рабочей поездки. Он побывает на Чукотке, Камчатке, в Магаданской и Амурской областях. Мишустин планирует встретиться с главами всех регионов, которые посетит. Кроме того, ожидаются визиты премьера на социальные и производственные предприятия.