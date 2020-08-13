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    13 августа 2020, 11:46

    Мишустин в рамках рабочей поездки приехал на Дальний Восток

    Полина Петрова

    Премьер-министр Михаил Мишустин в рамках рабочей поездки приехал на Дальний Восток. Он побывает на Чукотке, Камчатке, в Магаданской и Амурской областях.
    Мишустин в рамках рабочей поездки приехал на Дальний Восток

    Уточняется, что в четверг, 13 августа, Мишустин прибыл в Анадырь. У премьер-министра нашей страны в планах встреча с губернатором Чукотского автономного округа Романом Копиным. В Магадане у него запланирована встреча с главой региона Сергеем Носовым. Помимо прочего, глава российского кабмина посетит социальные и производственные объекты, информирует iReactor.

    Ранее сообщалось, что премьер-министр Мишустин подписал постановление об открытии границы с Абхазией.

    Новости SMI.FM