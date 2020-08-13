Премьер-министр Михаил Мишустин в рамках рабочей поездки приехал на Дальний Восток. Он побывает на Чукотке, Камчатке, в Магаданской и Амурской областях.

Уточняется, что в четверг, 13 августа, Мишустин прибыл в Анадырь. У премьер-министра нашей страны в планах встреча с губернатором Чукотского автономного округа Романом Копиным. В Магадане у него запланирована встреча с главой региона Сергеем Носовым. Помимо прочего, глава российского кабмина посетит социальные и производственные объекты, информирует iReactor.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Мишустин подписал постановление об открытии границы с Абхазией.