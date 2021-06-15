Мишустин поддержал идею создать патриотический центр в школе №1 Беслана

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поддержал идею создания центра патриотического воспитания и профилактики терроризма на базе школы № 1 в Беслане. В 2004-м там произошел захват более 1,2 тысячи заложников.

Во вторник Мишустин встретился с врио главы региона Сергеем Меняйло. Он заверил его, что правительство России выделит на проект необходимые средства. Власти Северной Осетии готовы создать такой центр и уже выделили на это около 30 миллионов рублей из собственных средств. Объект можно будет сдать до конца 2022 года, если правительство поможет региону с финансированием.

«Мы помним эти события и сопереживаем жертвам трагедии, их родным, тем, кто принимал участие (в операции — прим. ред.) и спасал детей. И я полностью разделяю и поддерживаю идею о создании такого центра на базе этой школы», — передало РИА «Новости» слова Мишустина.

Он также попросил Меняйло представить в правительство необходимые расчеты. Премьер-министр подчеркнул, что нужно сохранить память о людях и у центра в этом «должна быть особая роль».