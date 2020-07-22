Мишустин оценил действия России по борьбе с COVID-19

Российские власти показали продуманность и быстроту действий в ситуации с эпидемией коронавируса. Такое заявление сделал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Наши действия были продуманными и проактивными. Опирались на исследования и рекомендации российских специалистов, а также на мировой опыт», — сказал премьер во время выступления в Госдуме с отчетом о работе правительства за прошлый год. Его процитировало РИА «Новости».

Министр вспомнил, что для большинства россиян угроза заражения стала очевидна в середине марта — после ограничения авиасообщения. Однако власти действовали на опережение. По словам Мишустина, меры по борьбе с коронавирусной инфекцией начали принимать раньше: в тот момент в РФ не зафиксировали еще ни одного случая заболевания.

Уже с конца января РФ ограничила воздушное сообщение с Китаем, позже — между странами перестали ходить поезда. Под особым контролем были сухопутные границы на Дальнем Востоке.

Были созданы Оперативный штаб и Координационный совет. Большую работу проделала рабочая группа Госсовета. Без промедления выделяли необходимые средства и ресурсы. Объединяли усилия государства и общества для борьбы с этой опасной инфекцией Михаил Мишустин.

По его словам, это позволило избежать коллапса, который происходил в США, Италии или Испании. В усиленном режиме работали российские эпидемиологи, врачи, ученые. Они одними из первых в мире создали эффективные тест-системы и начали разрабатывать вакцину.

Правительство выделило на борьбу с пандемией 170 миллиардов рублей. Деньги пошли на закупку медоборудования и перепрофилирование коечного фонда страны, а также на выплаты медикам, поддержку региональных систем ОМС.

По всей России очень быстро развернули более 180 тысяч инфекционных коек, закупили необходимое оборудование и средства индивидуальной защиты. На эти цели из федерального бюджета регионам направили порядка 65,8 миллиарда рублей, констатировал Мишустин.

Также во время своего выступления премьер назвал главную цель российского Кабмина.