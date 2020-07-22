Мишустин назвал главную цель правительства России

Главная цель работы российских министерств — это повышение качества жизни каждого человека за счет роста экономики и развития социальной сферы. Об этом премьер-министр России Михаил Мишустин заявил во время выступления в Госдуме с отчетом о работе правительства в 2019 году.

Мишустин подчеркнул, что президент России Владимир Путин в ходе своего ежегодного послания Федеральному собранию определил ключевые задачи и ориентиры на ближайшее время.

«На их основе мы сформулировали главную цель правительства. Это повышение качества жизни каждого человека в стране. За счет роста экономики, развития социальной сферы, а значит — достижения национальных целей, которые поставил перед нами президент», — приводит РИА «Новости» слова главы Кабмина.

Мишустин поблагодарил правительство Дмитрия Медведева за созданный резерв, который обеспечил стабильность бюджета России, и назвал пять базовых ценностей работы Кабмина. Среди них учет потребности людей, открытость действий, уважительный и доверительный диалог, этичное поведение и взаимодействие между министерствами.