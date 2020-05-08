Мишустин обсудил поддержку экономики после снятия ограничений

Председатель правительства Михаил Мишустин провел в режиме видеоконференции рабочее совещание по экономическим вопросам. Он все еще лечится от коронавирусной инфекции, но продолжает активно участвовать в работе кабмина.

На сайте правительства сообщается, что Мишустин встретился онлайн с исполняющим обязанности премьера — первым зампредом правительства Андреем Белоусовым, министром финансов Антоном Силуановым, министром экономического развития Максимом Решетниковым и председателем Банка России Эльвирой Набиуллиной. Предметом обсуждения стали очередные меры поддержки экономики, призванные восстановить нормальный ритм работы после поэтапного снятия ограничительных мер, вызванных распространением COVID-19. Накануне стало известно о плане поэтапного снятия ограничений, разработанного правительством России.