Правительство разработало план поэтапного снятия ограничений в России
«Безусловно, все было представлено вовремя, и сегодня Попова и будет разъяснять детали этого плана», — объявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о подготовке плана. Пресс-секретаря цитирует «Интерфакс».
Песков подчеркнул, что план еще предстоит обсудить, и как раз это будет происходить на совещании. Он анонсировал, что этапы снятия ограничений озвучат глава Роспотребнадзора Анна Попова и мэр Москвы Сергей Собянин. На этой же встрече обсудят реализацию мер поддержки в связи с ситуацией с коронавирусом.
Представитель президента также сообщил, что Владимир Путин в среду встретится с главой Росгвардии Виктором Золотовым и проведет закрытое совещание по экономическим вопросам.
Режим изоляции продолжается в России с 28 марта. Ограничительные меры из-за коронавируса действуют до 11 мая включительно. В течение этого времени выходить из дома можно только по уважительной причине, запрещены массовые мероприятия, прогулки в парках. Предприятиям рекомендовали перевести сотрудников на удаленный режим.
28 апреля Путин поручил правительству, Роспотребнадзору и рабочей группе разработать до 5 мая критерии и план по снятию ограничений.