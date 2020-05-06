Правительство разработало план поэтапного снятия ограничений в России

Правительство подготовило план по поэтапному снятию ограничений в России. Его будут обсуждать на совещании с президентом 6 мая.

«Безусловно, все было представлено вовремя, и сегодня Попова и будет разъяснять детали этого плана», — объявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о подготовке плана. Пресс-секретаря цитирует «Интерфакс».

Песков подчеркнул, что план еще предстоит обсудить, и как раз это будет происходить на совещании. Он анонсировал, что этапы снятия ограничений озвучат глава Роспотребнадзора Анна Попова и мэр Москвы Сергей Собянин. На этой же встрече обсудят реализацию мер поддержки в связи с ситуацией с коронавирусом.

Представитель президента также сообщил, что Владимир Путин в среду встретится с главой Росгвардии Виктором Золотовым и проведет закрытое совещание по экономическим вопросам.

Режим изоляции продолжается в России с 28 марта. Ограничительные меры из-за коронавируса действуют до 11 мая включительно. В течение этого времени выходить из дома можно только по уважительной причине, запрещены массовые мероприятия, прогулки в парках. Предприятиям рекомендовали перевести сотрудников на удаленный режим.

28 апреля Путин поручил правительству, Роспотребнадзору и рабочей группе разработать до 5 мая критерии и план по снятию ограничений.