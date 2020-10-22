Мишустин наградил врача, который вылечил его от коронавируса

Михаил Мишустин впервые встретился с врачом, вылечившим его от коронавируса, без маски. Это произошло на вручении государственных наград работникам здравоохранения.

Награду получил Сергей Авдеев — врач-пульмонолог Университетской клинической больницы № 4 Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова. Именно он лечим Мишустина от коронавируса.

«Я сейчас Сергея Николаевича впервые без маски вижу, потому что он со мной 20 дней рядом провел. Честное слово, мы не сговаривались. Это человек, который приезжал на все консилиумы, помогал», — заявил Мишустин на вручении. Его слова приводит ТАСС.

Авдеев получил орден Пирогова. Также премьер наградил президента Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева Лео Бокерию орденом «За заслуги перед отечеством» первой степени и генерального директора группы компаний «Мать и дитя» Марка Курцера орденом «За заслуги перед отечеством» второй степени.

Мишустин сообщил о заражении коронавирусом в конце апреля. Он не рассказывал, где именно лечился от заболевания. Обязатенности министра в это время исполнял первый зампред кабмина Андрей Белоусов.