Мишустин допустил «взрывной спрос» на российские вакцины от коронавируса

Премьер-министр Михаил Мишустин допустил, что произойдет «взрывной спрос» на российские вакцины от коронавируса. Закупать препараты будут в других странах, но в первую очередь его получат россияне.

«Возможен большой, буквально взрывной спрос на такую востребованную сейчас продукцию, как вакцина от коронавируса», — сообщил Мишустин во время выступления на форуме «Экономика третьего десятилетия». Цитату привел RT.

Глава правительства добавил, что в первую очередь прививать от коронавирусной инфекции будут россиян. Сейчас вакцинация людей из групп риска проходит в Москве и Подмосковье. Поставки препарата во все регионы страны начнутся уже 10 декабря.

Вакцина «Спутник V» стала первым в мире зарегистрированным препаратом от коронавируса. Во время вакцинации пациентам делают два укола с перерывом до трех недель. Состав препарата заставляет организм формировать антитела к коронавирусу. Кроме того, в России зарегистрировали вакцину «ЭпиВакКорона», разработанную в новосибирском центре «Вектор». Документы на препарат уже отправили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).