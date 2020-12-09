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    09 декабря 2020, 11:10

    Мишустин допустил «взрывной спрос» на российские вакцины от коронавируса

    Дарья Бунякова, Юлия Булыгина

    Премьер-министр Михаил Мишустин допустил, что произойдет «взрывной спрос» на российские вакцины от коронавируса. Закупать препараты будут в других странах, но в первую очередь его получат россияне.
    Мишустин допустил «взрывной спрос» на российские вакцины от коронавируса

    «Возможен большой, буквально взрывной спрос на такую востребованную сейчас продукцию, как вакцина от коронавируса», — сообщил Мишустин во время выступления на форуме «Экономика третьего десятилетия». Цитату привел RT.

    Глава правительства добавил, что в первую очередь прививать от коронавирусной инфекции будут россиян. Сейчас вакцинация людей из групп риска проходит в Москве и Подмосковье. Поставки препарата во все регионы страны начнутся уже 10 декабря.

    Вакцина «Спутник V» стала первым в мире зарегистрированным препаратом от коронавируса. Во время вакцинации пациентам делают два укола с перерывом до трех недель. Состав препарата заставляет организм формировать антитела к коронавирусу. Кроме того, в России зарегистрировали вакцину «ЭпиВакКорона», разработанную в новосибирском центре «Вектор». Документы на препарат уже отправили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).