Россия направила документы на вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона» в ВОЗ

Вакцину «ЭпиВакКорона» разработали ученые новосибирского центра «Вектор». Препарат зарегистрировали в середине октября. Сейчас он проходит заключительный этап клинических испытаний, в которых принимают участие добровольцы.

Первую дозу вакцины ввели 672 участникам тестирования. Препарат получили и 96 добровольцев старше 60 лет. По данным Роспотребнадзора, все они чувствуют себя хорошо. Никаких нежелательных последствий у них не выявили. Сформировавшийся после вакцинации иммунитет проверят тестами «Вектора» с высокой чувствительностью.

Первой в России зарегистрировали вакцину Центра имени Гамалеи «Спутник V». В Москве и Московской области началась масштабная вакцинация. Прививки пока делают только представителям группы риска: учителям, врачам и работникам МФЦ. Скоро получить бесплатную вакцину сможет любой желающий.

Ранее американский предприниматель Билл Гейтс спрогнозировал, что на мировом рынке к весне появится шесть вакцин от коронавируса.