Мишустин: антироссийские санкции направлены против всех россиян

Западные санкции против России направлены не только против страны, но и против всех ее граждан, подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме. При этом он подчеркнул, что «санкционный шторм» не разрушил российскую экономику.

«Новые санкции, <…> индивидуальные и секторальные, направлены против всех граждан», — отметил Мишустин.

Он напомнил, что количество ограничений против РФ уже превысило шесть тысяч и превзошло все санкции, когда-либо вводимые в отношении любой другой страны. Делается «все возможное, чтобы разогнать инфляцию, создать дефицит потребительских товаров, нанести удар по уровню жизни граждан».

Авторы стратегии, по словам премьера, рассчитывали за несколько дней разрушить экономику РФ, но «сценарий не сбылся».

«Экономика выстояла. Мы выстояли. Подчеркну, что ситуация сложная, но рабочая. Возникло уникальное в историческом масштабе пространство возможностей, и мы обязаны этим воспользоваться», — заявил Михаил Мишустин.