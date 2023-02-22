Мир 22 февраля 2023, 18:04 Китай пожелал сыграть конструктивную роль в урегулировании конфликта на Украине Член Политбюро ЦК КПК Ван И: КНР конструктивно поработает над решением ситуации на Украине Unsplash

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Китай намерен сыграть конструктивную роль в решении конфликта на Украине, заявил член Политбюро ЦК КПК КНР Ван И на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Его слова привела пресс-служба МИД Китая.

«Китайская сторона будет, как и ранее, твердо придерживаться объективной и беспристрастной позиции и играть конструктивную роль в политическом урегулировании кризиса», — сообщил Ван И.

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Он отметил также, что чем сильнее усложняется ситуация, тем важнее становится прилагать усилия к достижению мира. Ван И заявил, что Китай готов углублять политическое «взаимодоверие» и расширять сотрудничество с Россией, чтобы играть «большую конструктивную роль» не только для обеспечения интересов двух стран, но и для содействия развитию всего мира.

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова поприветствовала стремление Китая уладить украинский конфликт миром, однако заметила, что сама Украина «на самостоятельные действия не готова».