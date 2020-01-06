«Мир на пороге серьезного конфликта». Меркель приедет в Россию для поиска решений

Главной причиной начала встреч эксперт назвал начало эскалации на Ближнем Востоке после ракетного удара США по аэропорту Багдада, который привел к смерти иранского генерала Касема Сулеймани.

«Мир стоит на пороге серьезного конфликта, который может перерасти в глобальное противостояние. Естественно, что здесь многие обиды и мелкие взаимные недовольства между странами уходят на второй план», — заявил эксперт.

Он напомнил, что накануне прошли консультации Германии, Франции и Великобритании по координации позиций в ответ на действия США в Ираке. При этом официальный Лондон 31 января планировал выйти и Евросоюза, но сложившаяся ситуация заставила его отложить этот вопрос.

Алексей Мартынов отметил, что на глазах начинается мировой кризис, который инициировали США и лично президент Дональд Трамп в преддверии своей избирательной кампании. «Это не может не беспокоить всех, в том числе ответственных лидеров мировых держав», — подчеркнул он.

Политолог особо отметил, что Россия и Германия должны прийти к единому мнению и позиции по убийству военного руководителя Ирана Касема Сулеймани.

«Шокировал не сам факт убийства. Все привыкли, что США ведут себя как новый Рим и делают только то, что им нужно, в том числе убивают людей на самом высоком уровне. Вопрос как это было сделано: публично, чуть ли не с личной подписью президента США в его Twitter. Конечно, это провокация, причем провокация серьезная», — подчеркнул Алексей Мартынов.

Еще одним важным вопросом, который могут обсудить Владимир Путин и Ангела Меркель — это вопрос завершения строительства газопровода «Северный поток — 2», против которого активно выступили США. Политолог напомнил, что основным выгодоприобретателем от работы газопровода станет как раз Германия, которая получит гарантированные поставки энергоносителей.

«Нет сомнений, что трубопровод достроят, но для этого требуются определенные политические решения, которые будут приняты», — подчеркнул эксперт.

Еще одним пунктом для переговоров он назвал вопрос урегулирования конфликта на юго-востоке Украины. В частности, Германия должна оценить поведение Киева за который она поручилась, еще во время заключения минских соглашений.