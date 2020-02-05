    05 февраля 2020, 09:20

    Минздрав проверил, готова ли Тюмень принять россиян из Уханя

    Александра Ломейко

    В Тюмень прибыл глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Министр вместе с губернатором региона Александром Моором осмотрел Центр реабилитации Gradcenter. В нем разместят эвакуированных из китайского Уханя россиян.

    Мурашко оценил, насколько центр готов принять пациентов: как организована медпомощь, есть ли все необходимое оборудование и медикаменты. Об этом сообщили в оперативном штабе Тюменской области по профилактике коронавируса.

    «Для каждого россиянина подготовлены вещи первой необходимости. Особое внимание уделили детям. В номерах, где они будут жить со своими родителями, есть развивающие игрушки», — пояснили в штабе.

    Карантин является обязательной процедурой. В Центре реабилитации граждане России, которых эвакуировали из эпицентра заражения новым коронавирусом, проведут 14 дней.

    Санаторий, уточнил сайт Ura.Ru, осмотрела и глава федерального Роспотребнадзора Анна Попова. В военном аэропорту Рощино она ждет прибытие первого военного самолета, который привезет из Уханя 80 россиян около 11:15 по местному времени. Всего из Китая эвакуировали 114 наших соотечественников.

    Вирус 2019-nCoV заразил уже более 24,3 тысячи человек. Медики не смогли спасти 492 пациентов. Один из них умер на Филиппинах, другой — в Гонконге, а остальные — в китайской провинции Хубэй.