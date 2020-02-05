Минздрав проверил, готова ли Тюмень принять россиян из Уханя

В Тюмень прибыл глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Министр вместе с губернатором региона Александром Моором осмотрел Центр реабилитации Gradcenter. В нем разместят эвакуированных из китайского Уханя россиян.

Мурашко оценил, насколько центр готов принять пациентов: как организована медпомощь, есть ли все необходимое оборудование и медикаменты. Об этом сообщили в оперативном штабе Тюменской области по профилактике коронавируса.

«Для каждого россиянина подготовлены вещи первой необходимости. Особое внимание уделили детям. В номерах, где они будут жить со своими родителями, есть развивающие игрушки», — пояснили в штабе.

Карантин является обязательной процедурой. В Центре реабилитации граждане России, которых эвакуировали из эпицентра заражения новым коронавирусом, проведут 14 дней.

Санаторий, уточнил сайт Ura.Ru, осмотрела и глава федерального Роспотребнадзора Анна Попова. В военном аэропорту Рощино она ждет прибытие первого военного самолета, который привезет из Уханя 80 россиян около 11:15 по местному времени. Всего из Китая эвакуировали 114 наших соотечественников.

Вирус 2019-nCoV заразил уже более 24,3 тысячи человек. Медики не смогли спасти 492 пациентов. Один из них умер на Филиппинах, другой — в Гонконге, а остальные — в китайской провинции Хубэй.