Минздрав задумался об ограничении передвижения между регионами России

Вторая волна пандемии коронавируса показала необходимость обсуждения вопроса об ограничении передвижения между регионами, а также внутри них. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

«Вторая волна показывает нам, что возникающие очаги внутри страны в том числе требуют, наверное, рассмотрения определенного ограничения передвижения физических лиц, в том числе между субъектами, а также подчас и внутри субъектов, чтобы ограничить распространение инфекции», — привело слова министра РИА «Новости».

Мурашко отметил, что пока в полной мере не наблюдается фармацевтического влияния на эпидемический процесс COVID-19. Из-за этого необходимо продолжать придерживаться ограничительных мер.

«До того как мы научимся активно управлять фармацевтически, нам придется использовать такие мероприятия, как противоэпидемические системы ограничений, системы локдаунов и так далее. Это вынужденная мера, но для того, чтобы сохранить жизнь и здоровье населения, она является допустимой», — заключил глава Минздрава.

Массовая вакцинация россиян от коронавируса уже началась в Москве и Подмосковье. В первую очередь прививаться будут желающие из групп риска. К ним относятся преподаватели, соцработники, медработники и правоохранители. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, все регионы страны подключатся к масштабной вакцинации в конце недели.