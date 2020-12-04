Массово прививать россиян от коронавируса начнут на следующей неделе
Об этом рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова во время брифинга. Ее слова процитировало РИА «Новости». Она отметила, что сейчас государственную регистрацию получили две российские вакцины — «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». Они проходят пострегистрационные клинические исследования.
«В ходе пострегистрационных клинических исследований обе вакцины показывают высокую эффективность и безопасность», — подчеркнула Голикова.
Она отметила, вакцина двухкомпонентная и применяется с промежутком в 21 день. Поэтому полноценный иммунитет к коронавирусу у пациентов будет формироваться в течение всех 42 дней. В это время очень важно соблюдать меры профилактики, чтобы не заразиться коронавирусом.
Вице-премьер подчеркнула, что все регионы страны подключатся к масштабной вакцинации от коронавируса в конце следующей недели. Она отметила, что в Москве и в армии страны уже начали делать прививки. В гражданский оборот к декабрю направили 168 тысяч доз «Спутник V», из них с 24 ноября по 1 декабря — 51 тысячу.