Власть 21 июля 2023, 21:31 Минздрав предложил перейти от массовой вакцинации от коронавируса к вакцинации уязвимых людей Минздрав: нужно перейти от массовой вакцинации от коронавируса к прививкам уязвимых людей РИА «Новости»

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Минздрав России опубликовал проект, согласно которому предлагается перейти от массовой вакцинации от коронавируса к прививкам наиболее уязвимых групп населения. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

«В связи с формированием высокого уровня коллективного иммунитета против новой коронавирусной инфекции COVID-19 и стабилизацией эпидемической ситуации <…> целесообразно перейти от массовой вакцинации к вакцинации уязвимых категорий граждан», — сказано в пояснительной записке к проекту.

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Вакцинацию будут проходить лица старше 18 лет, ранее не болевшие и/или привитые от коронавируса. В частности, это люди в 60 лет и старше. К уязвимой категории отнесены люди с хроническими заболеваниями, с первичными или вторичными иммунодефицитами, аутоиммунными и онкологическими заболеваниями.

Ранее сообщалось, что врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко прокомментировал информацию ВОЗ об опасности проведенной в период пандемии прививочной кампании. Он пояснил, что любая вакцинация является серьезной биологической операцией.