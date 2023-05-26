Общество 26 мая 2023, 23:53 Онищенко оценил слова ВОЗ об опасности вакцин от ковида Онищенко разъяснил информацию ВОЗ о вреде вакцин от коронавируса проверкой препаратов РИА «Новости»

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Врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко прокомментировал информацию ВОЗ об опасности проведенной в период пандемии прививочной кампании. В период пандемии вопрос о вакцинации встал очень остро, а спустя какое-то время появились сообщения, что препараты не идеальны, написала «ОСН».

Онищенко пояснил, что любая вакцинация является серьезной биологической операцией. Во время ее проведения возможны осложнения, побочные явления.

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«Поэтому мы провели немало исследований, и результаты были нормальными, а у них, и я много читал на эту тему, была даже такая информация, что и умирать начали много людей, и те, у кого были вакцины, умирали якобы больше. Это все, конечно же, не так», — сказал бывший глава Роспотребнадзора.

Он уточнил, что при разработке вакцин сначала изучалась безопасность, а потом их эффективность. Все проводилось в ускоренном режиме. Вакцин было много и они не повторяли друг друга.

Процесс оценки положительных и отрицательных свойств и применяемой тактики на тот момент был необходим. Но самое главное, отметил политик, состоит в том, что нужно сделать выводы и готовиться к будущим пандемиям, которые неизбежны.

Ранее ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра Фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов сообщил, что человечество справилось с пандемией COVID-19, однако в мире существуют другие инфекции, способные доставить серьезные проблемы.