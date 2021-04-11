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    11 апреля 2021, 05:02

    Минздрав предложил делать сигареты самозатухающими

    Кирилл Фролов

    Минздрав разработал требования к упаковке табачной продукции, а также к «воспламеняющей способности сигарет», сообщили ТАСС в МЧС России. Предлагается делать сигареты самозатухающими.

    Минздрав предложил делать сигареты самозатухающими

    Новые требования Минздрав хочет ввести во всех странах Евразийского экономического союза. Проект распоряжения коллегии Евразийской экономической комиссии поступил на согласование в заинтересованные ведомства.

    В МЧС сообщили, что поддерживают все инициативы, направленные на снижение рисков возникновения пожара. Неосторожность при курении является причиной большинства пожаров, добавили в Министерстве.

    «Введение в обращение сигарет с пониженной воспламеняющей способностью могло бы оказать существенное влияние на предотвращение части возгораний и снижение гибели и травмирования людей», — резюмировали в МЧС.

    В январе глава департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Ринат Еникеев сообщил о том, что ведомство вместе с Минздравом готовит новое требование к сигаретам, чтобы сделать их самозатухающими. Документ планировали утвердить через два года. По словам Еникеева, такая практика широко применяется в европейских странах.