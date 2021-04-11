Минздрав предложил делать сигареты самозатухающими

Минздрав разработал требования к упаковке табачной продукции, а также к «воспламеняющей способности сигарет», сообщили ТАСС в МЧС России. Предлагается делать сигареты самозатухающими.

Новые требования Минздрав хочет ввести во всех странах Евразийского экономического союза. Проект распоряжения коллегии Евразийской экономической комиссии поступил на согласование в заинтересованные ведомства.

В МЧС сообщили, что поддерживают все инициативы, направленные на снижение рисков возникновения пожара. Неосторожность при курении является причиной большинства пожаров, добавили в Министерстве.

«Введение в обращение сигарет с пониженной воспламеняющей способностью могло бы оказать существенное влияние на предотвращение части возгораний и снижение гибели и травмирования людей», — резюмировали в МЧС.

В январе глава департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Ринат Еникеев сообщил о том, что ведомство вместе с Минздравом готовит новое требование к сигаретам, чтобы сделать их самозатухающими. Документ планировали утвердить через два года. По словам Еникеева, такая практика широко применяется в европейских странах.