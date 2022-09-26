Минцифры предложило учитывать дипломы СССР при отсрочке от частичной мобилизации в IT | 360°

Власть 26 сентября 2022, 23:24 Поделиться Telegram

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Viber Минцифры предложило учитывать дипломы СССР при отсрочке от частичной мобилизации в IT Глава Минцифры: дипломы СССР должны учитывать при отсрочке от частичной мобилизации в IT Pxhere.com

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Дипломы, полученные в странах бывшего СССР, также должны учитываться при отсрочке от частичной мобилизации работающих в связи, медиа и IT-компаниях специалистов. Об этом заявил глава Минцифры России Максут Шадаев.

«Отдельный вопрос — что делать с дипломами, которые получены на территории бывшего СССР. Человек отучился там давно уже переехал сюда, работает, мы считаем, что подавать нужно. Наша позиция, что это должно освобождать от призыва», — привело РИА «Новости» слова Шадаева.

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Такое заявление глава Минцифры сделал во время онлайн-семинара по вопросам отсрочки от частичной мобилизации.

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Также Шадаев отметил, что в стране утвердят примерный перечень IT-специалистов, которые получат право на отсрочку от призыва в рамках частичной мобилизации.

Такие сотрудники должны иметь высшее образование. Среднее специальное образование или переподготовка не подходят под критерии. Также для отсрочки нет требований по стажу. На портале «Госуслуги» 27 сентября появится форма на получение отсрочки такими специалистами.

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