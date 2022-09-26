Минцифры назвало список IT-специальностей с правом на отсрочку | 360°

Власть 26 сентября 2022, 21:36 Поделиться Telegram

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Viber Минцифры назвало список IT-специальностей с правом на отсрочку IT-специалисты для получения отсрочки от мобилизации должны иметь высшее образование Pxhere.com

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В России утвердят примерный перечень IT-специальностей, работникам которых дадут право на отсрочку от призыва в рамках частичной мобилизации. Об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев.

Свое заявление он сделал в ходе вебинара по отсрочке для IT-специалистов, отметила газета «Аргументы и факты».

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Сотрудники IT-компаний для получения отсрочки от мобилизации должны иметь высшее образование, отметил глава ведомства. Под критерии не подходят среднее специальное образование или переподготовка. Требований по стажу для отсрочки нет.

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Во вторник, 27 сентября, как отметил Шадаев, на портале «Госуслуги» появится форма на получение отсрочки такими специалистами.

Сотрудники операторов связи, которые получили повестки в военкомат, должны взять с собой ряд документов, в числе которых трудовой договор и диплом о высшем образовании.

Также понадобится копия лицензии об осуществлении деятельности в области оказания услуг связи, выданная работодателю. Этот документ должен заверить генеральный директор компании или уполномоченное им лицо. Для отсрочки от мобилизации нужна справка о том, что сотрудник задействован в обеспечении безопасности деятельности организации.

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