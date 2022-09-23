Частичная мобилизация в России: кто получит отсрочку, кого призовут на службу | 360°

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Сотрудникам операторов связи рассказали, какие документы нужны для отсрочки от мобилизации

Минцифры озвучило перечень документов для отсрочки от призыва сотрудников операторов связи

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Сотрудники операторов связи, получившие повестки в военкомат, должны взять с собой ряд документов, сообщили в пресс-службе Минцифры. В их числе назвали трудовой договор и диплом о высшем образовании.

«Для сотрудников операторов связи при личной явке в военкомат необходимо взять оригинал или заверенную копию трудового договора с работодателем, диплом о получении профессионального высшего образования», — рассказали в министерстве.

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Также в военкомате понадобится копия лицензии об осуществлении деятельности в области оказания услуг связи, выданная работодателю. Этот документ должен заверить гендиректор компании или уполномоченное им лицо. Для отсрочки от мобилизации нужна справка о том, что сотрудник задействован в обеспечении безопасности деятельности организации.

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В случае ошибочного вызова в военкомат следует обратиться в прокуратуру, заявил адвокат из московской Военной коллегии адвокатов Владимир Тригнин. По его словам, надзорное ведомство запросит основания для вызова. Он добавил, что повестка с вызовом в зону СВО ничем не отличается от обычного приглашения в военкомат.

Частичная мобилизация в РФ

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