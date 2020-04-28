Минтруд: в России уже 950 тыс. зарегистрированных безработных

Число официально зарегистрированных безработных в России выросло до 950 тысяч человек. Об этом рассказал глава Минтруда Антон Котяков.

«На сегодняшний день, по нашим данным, статистика достигла показателя 950 тысяч человек, то есть последний месяц-два мы, конечно же, видим динамику к росту, но это достаточно такой сдержанный темп роста, на который мы, в принципе, по своим прогнозам и рассчитывали», — сказал Котяков в эфире телеканала «Россия 24».

При этом министр рассказал, что не согласен с тем, что сегодня нельзя найти работу. По его словам, работу в России за апрель нашло 260 тысяч человек. Как отметил Котяков, многие из этих граждан нашли работу с помощью портала «Работа в России».

Министр также рассказал, что сегодня порядка 10% граждан России работают удаленно. Котяков добавил, что их права защищены государством.

«На сегодняшний день права тех, кто работает в удаленном режиме своей занятости, они защищаются государством. Если мы говорим о размере оплаты труда, то в случае, если у вас не изменились ваши трудовые обязанности и служебные обязанности, ваша заработная плата должна соответствовать тому уровню, который был в обычном режиме работы», — заявил Котяков.

Ранее Институт социальной политики Высшей школы экономики (ВШЭ) подготовил прогноз, по которому официальное число безработных в России может вырасти в шесть раз, достигнув 5,3 миллиона человек.

По мнению авторов прогноза, официальная безработица будет расти из-за вынужденного простоя в экономике, упрощения процедуры постановки на учет и роста размера пособия до прожиточного минимума.