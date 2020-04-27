Аналитики предсказали рост безработицы в России в шесть раз

По мнению авторов прогноза, официальная безработица будет расти из-за вынужденного простоя в экономике, упрощения процедуры постановки на учет (до конца года это можно сделать онлайн) и роста размера пособия до прожиточного минимума.

При этом эксперты отметили, что выплаты заложены на вдвое меньшее количество зарегистрированных безработных — 2,5 миллиона. В Минтруде уверили газету, что средств хватит.

Между тем, Росстат представил отчет по занятости и безработице в стране за март 2020 года, еще до введения ограничений из-за коронавируса. Ведомство опросило 77 тысяч россиян в возрасте от 15 лет и старше.

Согласно исследованию, в марте численность трудоспособного населения составляла 74,9 миллиона человек. Из них 71,4 миллиона работали, 3,5 миллиона были безработными (как официально, так и неофициально). Уровень безработицы, согласно этой оценке, составлял 4,7%.