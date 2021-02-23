Минтруд расширит список работ, дающих право на досрочную пенсию

В список работ, производств, должностей и специальностей, дающих право на досрочную пенсию, будут включены периоды профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников.

Соответствующий проект постановления подготовило министерство труда и социальной защиты России. Об этом сообщила «Российская газета» со ссылкой на документ.

Список будет обновлен, так как в период профессионального обучения, являющегося условием выполнения определенных видов деятельности сотрудников, они сохраняют за собой рабочие места и заработную плату.

В этот период работодатели отчисляют за обучающихся взносы на обязательное пенсионное страхование.

Сейчас периоды обучения работников в общий стаж не включаются.

На днях депутат Елена Строкова предложила сократить срок выслуги для досрочного выхода на пенсию военных, которые служат на Крайнем Севере.