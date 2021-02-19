Порядок выхода на пенсию служивших на Крайнем Севере военных предложили изменить в России

Депутат Елена Строкова предложила изменить порядок досрочного выхода на пенсию военных, которые служат на Крайнем Севере. Свою идею она обрисовала в письмах вице-премьерам Юрию Борисову и Татьяне Голиковой.

Строкова отметила, что сейчас российские военные с Крайнего Севера имеют право на досрочную пенсию после 10 лет выслуги. Если военный покидает службу раньше по объективным причинам, для назначения пенсии ему потребуется отработать 15 лет, а не оставшееся время.

«Предлагаю рассмотреть возможность разработки законодательного механизма, который даст возможность сократить необходимый для досрочного назначения пенсии 15-летний стаж до десяти лет для тех лиц, которые отслужили в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях пять лет и более», — приводит RT текст послания Строковой заместителям председателя правительства.

Если военный уйдет со службы раньше срока, положенного для начисления пенсии, то он должен будет отработать как гражданское лицо на Крайнем Севере не 15, а 10 лет. Такую схему парламентарий предложила ввести на законодательном уровне.