Минстрой: продление льготной ипотеки не приведет к росту цен на жилье

Продление программы льготной ипотеки не приведет к новому росту цен на жилье, считает глава Минстроя Ирек Файзуллин. Факты говорят о том, что «мы идем к стабилизации баланса спроса и предложения», заявил министр на Петербургском международном экономическом форуме.

«Не думаю, что решение по продлению льготных ипотечных программ станет неким драйвером очередного роста цен на жилье», — привел его слова ТАСС.

Программу льготной ипотеки на новостройки ввели в апреле 2020 года. Изначально она была рассчитана до 1 ноября, затем ее продлили до 1 июля 2021 года. Оформить кредит можно по ставке до 6,5% годовых.

Максимальная сумма ипотечного кредита в Москве, Подмосковье, Петербурге и Ленобласти составляет 12 миллионов рублей. В других регионах действует лимит шесть миллионов.

По словам Файзуллина, рост цен на жилье в 2020–2021 годах был обусловлен как льготными программами, так и последствиями пандемии.

Последняя «повлияла не только на жилье, но и на все строительство в целом — это и стоимость ресурсов, и проблема трудовых мигрантов, и остановка строительства в ряде регионов в 2020 году», уточнил министр.

Ранее президент Владимир Путин предложил продлить программу льготной ипотеки до 1 июля 2022 года по ставке 7% годовых. Максимальная сумма кредита составит три миллиона рублей для всех регионов.