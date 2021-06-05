«Известия»: изменение условий льготной ипотеки сделает ее менее доступной

Продление программы льготной ипотеки и изменение ее условий замедлят рост цен на недвижимость, считают опрошенные «Известиями» эксперты. При этом сама ипотека станет менее доступной.

Президент России Владимир Путин 4 июня предложил продлить программу льготной ипотеки на новостройки, которая истекает 1 июля, еще на год.

Ставку поднимут с 6,5% до 7%. Предельная сумма кредита составит три миллиона рублей для всех регионов. Сейчас она равна шести миллионам в большинстве субъектов, а в Москве, Петербурге, Московской и Ленинградской областях ограничена 12 миллионами рублей.

«Столь доступной ипотеки уже не будет, и таким образом государство заставит цены на жилье несколько снизиться», — заявил эксперт рынка недвижимости Алексей Кричевский.

Изменение условий снизит покупательскую активность, особенно в крупных городах, считает управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский.

«Если за пять месяцев средняя стоимость квартиры в столичных новостройках увеличилась примерно на 8–9%, то до конца года, если не произойдет новых потрясений в экономике страны, цена будет меняться в пределах инфляции», — спрогнозировал эксперт.