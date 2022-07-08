Минсельхоз опроверг информацию о дефиците картофеля в России

Российский рынок полностью обеспечен картофелем, в том числе и переработанным. Дефицита продукта нет, как и необходимости в его импорте. Об этом заявил Минсельхоз РФ в своем Telegram-канале.

Продукция нового урожая, отметили в ведомстве, поступает уже сейчас, что исключает возможность его нехватки.

«По данным Картофельного союза, в настоящее время потребность в импорте картофеля фри отсутствует», — заявили в министерстве.

В 2022 году, сказано в сообщении, посевную площадь под культуру в организованном секторе увеличили. По сравнению с прошлогодними показателями она превысила 290 тысяч гектаров. Рост составил 4%.

Сейчас выкопали уже 105 тысяч тонн картофеля, а темпы работ оказались на 3,3% выше, чем в 2021 году.

Благодаря ожидаемому приросту валового сбора в нынешнем году внутренние потребности страны удастся полностью удовлетворить, в том числе и для предприятий переработки.

Ранее сеть ресторанов «Вкусно — и точка» заявила, что выведет из меню ряда ресторанов картофель фри и картошку по-деревенски из-за неурожая.