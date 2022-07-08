Картофель фри и картошка по-деревенски исчезнут из ряда ресторанов сети ресторанов «Вкусно — точка». Причиной стал неурожай. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу сети.

В компании пояснили, что такое решение временное. Пока этих блюд не будет на новых предприятиях сети.

«Это связано с тем, что 2021 год в России стал неурожайным для сортов картофеля, которые используются для производства картошки фри», — заявили в пресс-службе.

Представители «Вкусно — и точки» отметили, что бывший собственник, компания McDonald’s, последние восемь лет закупала продукты у российских поставщиков. Найти временных поставщиков за границе сейчас невозможно.

«По нашим оценкам, подобные сложности ожидают основных игроков рынка», — отметили в пресс-службе.

В компании подчеркнули, что ожидают возвращения блюд из картофеля в меню осенью этого года, когда начнется сбор нового урожая.

Сеть «Вкусно — и точка» сменила ушедшую из России компанию McDonald`s. Новым владельцем стал предприниматель Александр Говор, который провел полный ребрендинг. На сегодняшний день в стране работает 142 ресторана из 850. Новая компания обещала запустить все оставшиеся заведения к сентябрю 2022 года.