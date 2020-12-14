Минпромторг не увидел поводов для дефицита из-за сдерживания цен

В Минпромторге не прогнозируют дефицита социально значимых товаров из-за регулирования цен на них, заявил замглавы ведомства Виктор Евтухов. По его словам, цены на эти товары не будут расти минимум до конца первого квартала 2021 года.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин раскритиковал правительство за отсутствие реакции на заметное удорожание продуктов. Больше всего с начала года выросли цены на сахар (на 71,5%) и подсолнечное масло (на 23,8%), напомнил глава государства.

Вскоре премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о заморозке цен на социально значимые товары. Для этого вводится квота на экспорт зерновых, а производители сахара и подсолнечного масла до 20 декабря подпишут соглашения с ретейлерами о снижении цен.

«Торговыми сетями еще с весны сформированы минимум двухмесячные запасы. Дефицита из-за фиксации цен на социально значимые товары не будет», — сказал Евтухов в интервью «России 24».

Замминистра добавил, что в правительстве будут «внимательно следить за ценами». По его словам, к подорожанию продуктов привела попытка «заработать двойную прибыль».