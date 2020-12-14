Минпромторг не увидел поводов для дефицита из-за сдерживания цен
На прошлой неделе президент России Владимир Путин раскритиковал правительство за отсутствие реакции на заметное удорожание продуктов. Больше всего с начала года выросли цены на сахар (на 71,5%) и подсолнечное масло (на 23,8%), напомнил глава государства.
Вскоре премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о заморозке цен на социально значимые товары. Для этого вводится квота на экспорт зерновых, а производители сахара и подсолнечного масла до 20 декабря подпишут соглашения с ретейлерами о снижении цен.
«Торговыми сетями еще с весны сформированы минимум двухмесячные запасы. Дефицита из-за фиксации цен на социально значимые товары не будет», — сказал Евтухов в интервью «России 24».
Замминистра добавил, что в правительстве будут «внимательно следить за ценами». По его словам, к подорожанию продуктов привела попытка «заработать двойную прибыль».