Медведев предложил запретить публичную деятельность иноагентов

Лицам или СМИ, признанных Минюстом иностранными агентами, необходимо запретить заниматься публичной деятельностью. С таким предложением в Telegram-канале выступил заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, в России достаточно лояльное законодательство в отношении иностранных агентов.

«Преступниками иноагентов и сейчас наш закон не считает. Но граждане должны, если издание получает деньги из-за границы и выражает интересы другой страны», — написал Медведев.

Политик напомнил, что депутаты Госдумы рассмотрят насколько инициатив, которые направлены на противодействие терроризму и экстремизму.

«Как только суд примет необходимое решение, ответ должен быть жестким. Включая запрет публичной деятельности и уголовное преследование лиц, работающих в интересах иностранного государства», — добавил он.

Ранее глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская предложила вносить в список иноагентов представителей творческих профессий, которые плохо отзываются о России и ее жителях.