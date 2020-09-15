Минюст инициировал процесс лишения Пашаева статуса адвоката

Еще одно представление Минюст направил в адвокатскую палату Москвы с требованием возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката Александра Добровинского.

Внесенные представления связаны с публичными заявлениями адвокатов в ходе резонансного судебного процесса об аварии с участием актера Михаила Ефремова.

В министерстве отметили, что высказывания, которые позволили себе юристы, содержат признаки нарушения законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре, а также Кодекса профессиональной этики. Такое пренебрежительное отношение к правилам своей профессии недопустимо.

Ранее дисциплинарное дело в отношении Пашаева и Добровинского завела Федеральная палата адвокатов. В официальном заявлении Совета организации говорилось, что чрезвычайная активность адвокатов в деле Михаила Ефремова вызывает серьезное беспокойство.

В частности, Пашаев и Добровинский, по мнению членов Совета, сообщали сведения, подпадающие под адвокатскую тайну. Кроме того, представители сторон в процессе высказывали собственные суждения, несовместимые с профессией. Такое поведение назвали саморекламой.

В качестве примера привели слова Добровинского, который публично заявил, что отказался защищать Ефремова на процессе. При этом Кодекс профессиональной этики адвоката запрещает ему разглашать, что человек к нему обращался, и точно нельзя разглашать сведения об отказе в предоставлении защиты.