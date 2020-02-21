Министр ЖКХ рассказал, каких ставок ждать по ипотеке

1 апреля будет готова «дорожная карта», в которой пропишут механизм снижения ипотечной ставки в России. Министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев рассказал, чего ждать россиянам, и как эскроу-счета повлияли на цену недвижимости.

В интервью «Известиям» Якушев сообщил, что на начальном этапе ставка, которая окажется приемлемой и для рынка, и для потребителя будет составлять 7-8%.

«Дальше, когда мы серьезную работу проведем, можно будет смотреть вперед. Очень многое зависит от макроэкономики», — отметил Якушев.

Он также прокомментировал ситуацию с увеличением цен на новостройки после перехода на систему эскроу-счетов. По его данным, за 2019 год цена квадратного метра на жилье в целом по стране выросла примерно на 4%.

Министр подчеркнул, что Москва и Санкт-Петербург дают самый большой прирост по цене. Если их убрать, то рост цен будет меньше.

«Я точно могу сказать, что катастрофического роста цен с переходом на проектное финансирование и применением эскроу-счетов не произошло», — отметил Якушев.

По мнению главы ЖКХ, понижение процентной ставки по ипотеке может создать дополнительный спрос на рынке. Важно, чтобы застройщики продолжали наращивать объемы. Низкая ставка и предложения должны быть сбалансированы, тогда и цена квадратного метра будет уравновешена.

Ранее министр финансов Антон Силуанов анонсировал планы по снижению ипотечной ставки до конца года с 9 до 8%.