Силуанов допустил снижение средней ипотечной ставки до 8% в 2020 году

«Я уверен, что мы в этом году, к концу года, должны вот этот средний 9-процентный размер ставки по ипотеке снизить до 8%», — заявил министр финансов России Антон Силуанов. Он добавил, что правительство обратится с таким предложением в Центробанк, когда будут готовы соответствующие меры.

Министр назвал основное условие снижения ставки. По его словам, банки сейчас создают резервы из-за рисков, поэтому ипотечный процент в России высокий. Ситуация изменится, если эти резервы будут создавать под 100%.

Ранее стало известно, что россияне будут брать больше ипотечных кредитов. У низкого процента есть оборотная сторона — рост цен на жилье. Этот процесс уже начался. Средняя сумма кредита на жилье с момента понижения ставки увеличилась на 10%. Сумма будет расти, так как квартиры и дома продолжат дорожать.