Министр обороны ФРГ призвала Россию объяснить перемещение войск

Германия и Франция призвали Россию объяснить «масштабные перемещения войск» на границе с Украиной. Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что если Москве нечего скрывать, то она легко может дать объяснения.

«Вот уже несколько дней мы и другие партнеры наблюдаем за масштабными перемещениями российских войск на границе с Украиной. Подобные приграничные действия всегда вызывают беспокойство», — сказано в совместном заявлении Парижа и Берлина.

Стороны призвали Москву развеять опасения в рамках процедуры ОБСЕ, которую инициировала Украина.

Россия не ответила на вопросы и отказалась от участия в специальном заседании стран — участниц ОБСЕ, говорится в пресс-релизе.

Стороны хотят, чтобы РФ «пересмотрела свою позицию и выполнила свои обязательства в области безопасности».

Крамп-Карренбауэр написала в Twitter: «Если России нечего скрывать, она легко могла бы объяснить, какие войска, куда и с какой целью перемещаются».

В ближайшую неделю, как ранее сообщили в Киеве, планируются переговоры лидеров Франции, Германии и Украины по ситуации в Донбассе