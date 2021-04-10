Украина сообщила о встрече Донбассу без России

В ближайшие дни состоятся переговоры лидеров Украины, Франции и Германии по Донбассу. Об этом сообщил советник украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию в регионе Алексей Арестович.

«Будет Н-3 — то есть Франция, Германия и Украина. В ближайшее время, я думаю. Это вопрос недели, плюс-минус немного», — сказал он в эфире телеканала «Украина 24».

Киев, по словам Арестовича, не ждет ничего нового от переговоров советников в «нормандском формате», в котором участвует Россия. По его мнению, Москва продолжает заниматься «шантажом». Переговоры в «нормандском формате» запланированы на 14 апреля.

Также Арестович оценил возможное вступление Украины в НАТО. По его словам, членство в альянсе принесет республике «больше проблем», потому что Россия «ни при каких обстоятельствах» этого не допустит.

«И нам придется заплатить за вступление в НАТО еще более масштабным конфликтом на Украине», — считает советник.

В субботу, 10 апреля, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о поддержке территориальной целостности Украины и о непризнании «незаконной аннексии Крыма».