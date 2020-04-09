Министерства отложили принятие апрельских поправок в бюджет
Об этом газете «Известия» сообщил близкий к кабмину РФ источник. Его информацию подтвердили два федеральных чиновника. Обычно изменения принимались дважды в год, в апреле и ноябре. Поэтому, хотя срок переноса пока не назван, принятие поправок будет перенесено на осень.
Министерства, судя по всему, подготовит масштабные корректировки, так как последние поправки правительства в Бюджетный кодекс, позволили ему перераспределить траты из-за пандемии коронавируса.
В министерствах пока не ответили на запрос «Известий» и не подтвердили перенос принятия изменений в бюджет. Однако источник издания считает, что в сложившихся условиях Минэкономразвития не сможет составить макропрогноз. Стоимость ресурсов будет колебаться на биржах даже если страны ОПЕК+ договорятся о сокращении добычи нефти.
Учитывая полную неопределенность в других странах, невозможно будет предсказать ситуацию в других отраслях.
Аналитики сообщили, что накопленную правительством денежную подушку в 18 триллионов рублей потратить на поддержку экономики в условиях пандемии невозможно, так как увеличению пакета антикризисных мер мешает бюджетное правило.