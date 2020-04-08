Правительство не сможет потратить денежную подушку на ₽18 трлн. И вот почему

Перед обвалом цен на нефть до минимума и карантина из-за пандемии коронавируса России сумела накопить запас ликвидности в размере почти 18 триллионов рублей. Пока пакет антикризисных мер правительства не превышает 1,4 триллиона рублей. Увеличить его мешает бюджетное правило.

Как сообщил РБК управляющий директор группы рейтингов органов власти агентства НКР Андрей Пискунов, на начало весны 2020 года ликвидные активы правительства достигли 17, 7 триллионов рублей. В основном это средства Фонда национального благосостояния (ФНБ), закупленная в начале года Минфином валюта, остатки средств на счетах федерального бюджета и внебюджетных фондов.

Однако потратить на антикризисные меры правительство эти деньги не может. Подчиняясь бюджетному правилу, Минфин с 7 апреля начнет продавать валюту из ФНБ, так как он обязан от нее избавляться при ценах на нефть ниже сорока долларов за баррель.

Спасти экономику от кризиса могут только средства, выделенные на дополнительные расходы бюджета, финансируемые из госдолга или Банка России.

Заместитель директора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов сообщил изданию, что существует ряд потенциальных лазеек, вроде перераспределения бюджетных остатков, но они имеют ограниченное применение. Тем более, что в российском бюджетном правиле нет оговорки о форс-мажоре.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство работает над новым пакетом антикризисных мер, призванных поддержать россиян и бизнес. По его словам, разрабатываемые меры охватят широкий круг решений.