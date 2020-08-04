Минфин выступил за увеличение расходов на президента и его администрацию

Министерство финансов России выступило с идеей в 2021 году повысить расходы на президента и его администрацию. Предположительно, финансирование может вырасти на 88,8 миллиона рублей и составить 14,28 миллиарда.

Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на документ «Методика расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам РФ и непрограммным направлениям деятельности».

При этом в 2022 году ведомство хотело бы сократить расходы на 191 миллион рублей до 14,4 миллиарда, а в 2023 году опять увеличить на 219 миллионов до 14,8 миллиарда рублей.

Также больше тратить предлагают и на деятельность зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева и госслужащих. По плану Минфина в следующим году на них может уйти на 1,13 миллиарда больше (расходы увеличатся до 25,9 миллиарда), в 2022 и 2023 годах — по 1,16 миллиарда (до 26,4 миллиарда).

При этом в ведомстве хотят в ближайшие три года уменьшить финансирование деятельности российского премьер-министра, его заместителей и аппарата. В 2021 году расходы могут сократить на 191 миллион до 7,28 миллиарда рублей, в 2022 году — на 374 миллиона до 7,3 миллиарда, а еще через год — на 131 миллион до 7,6 миллиарда.

В Министерстве финансов подчеркнули, что расчеты только примерные. При формировании бюджеты все еще может измениться.

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