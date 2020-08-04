Российские военные получат надбавки в среднем в 23 тысячи рублей

«Хочу сообщить, что 17 июля мной подписан приказ о введении с 1 июля 2020 года ежемесячной надбавки отдельным категориям военнослужащих летного состава, плавсостава, Главного управления Генерального штаба и Ракетных войск стратегического назначения», — отметил Шойгу.

По словам министра, сумма надбавки зависит от оклада по воинской должности. Например, для офицеров это 100%, для сержантов и прапорщиков — 110%, а для солдат — 120%. Также Сергей Шойгу потребовал от командиров и начальников своевременного выполнения приказа.

На прошлой неделе Сергей Шойгу участвовал в праздновании дня ВДВ, во время которого отметил, что современные Воздушно-десантные войска могут выполнить любые задачи.