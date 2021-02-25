«Известия»: получателям жилищных пособий дадут «продуктовые карточки»

Россиянам, получающим жилищные субсидии, предложили выдавать «продуктовые карточки». Нуждаются в этом около трех миллионов семей, а реализация проекта потребует порядка 108 миллиардов рублей в год.

Инициатива перечислять средства на продукты питания принадлежит Союзу потребителей России, сообщила газета «Известия». Организация уже обратилась с вопросом в Минпромтог.

В среднем на семью предлагают выделять по три тысячи рублей. Деньги получат те, у кого доля платежей за услуги ЖКХ превышает 22%. Показатель является федеральным критерием для определения получателей жилищных субсидий.

Глава Союза Петр Шелищ в своем обращении заметил, что эти граждане уже признаны нуждающимися и имеют право быть первыми кандидатами на получение дополнительных средств на продукты. Разрешать тратить деньги, считают авторы идеи, нужно только на отечественное продовольствие.

Если запустить выплаты с 1 апреля, то до конца года проект потребует 81 миллиард рублей. А за все 12 месяцев из бюджета он заберет 108 миллиардов.