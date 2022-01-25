Минфин предложил регулировать российский рынок криптовалют без их запрета

В Минфине уточнили позицию по судьбе криптовалют в России. Министерство выступило за их регулирование, речи о запрете не идет. Подготовленную ведомством концепцию должны оценить в правительстве.

Глава департамента финансовой политики министерства Иван Чебесков указал на необходимость в первую очередь защитить интересы россиян, которые покупают криптовалюту или пользуются ей для каких-либо «технологических решений». Его слова привело РИА «Новости».

«В этой связи, конечно, на мой взгляд, нужно регулировать, а не запрещать. Регулирование как раз позволит обеспечить ту прозрачность, которая позволит обеспечить защиту граждан», — сказал Чебесков.

На конференции «Криптоактивы: все, что вы хотели знать о регулировании, но боялись спросить» он заметил, что Минфин принимает активное участие в проработке законодательных инициатив по регулированию этого рынка.

«У нас есть подготовленная концепция регулирования, которую мы обсуждаем внутри Минфина, и сейчас ее направили в аппарат правительства», — сказал он, добавив, что пока официального ответа от правительства и какого-либо решения по документу министерство не получило.

О намерении запретить в России майнинг и сделки с участием криптовалюты заявил Банк России. Регулятор в своем предложении сослался на риски для российского финансового рынка и экономики. После доклада ЦБ россиянам посоветовали продать криптовалюту.