Криптовалюта в России окажется вне закона. Сейчас удачный момент ее продать

В России могут запретить майнинг и сделки с криптовалютой. Мера Центробанка приведет к утечке мозгов среди профессиональных майнеров. Тем же, кто вложился в свое время в криптовалюту, стоит задуматься о ее продаже до вступления запрета в силу.

Центральный банк России заявил о намерении запретить в России майнинг и сделки с участием криптовалюты. Ведомство объяснило это рисками для российского финансового рынка и экономики.

По мнению авторов доклада ЦБ, майнинг и криптовалюта могут угрожать финансовой стабильности, благосостоянию граждан и расширять нелегальную деятельность. Регулятор отметил, что принцип работы криптовалюты напоминает финансовую пирамиду, а вложения россиян могут исчезнуть.

Экономисты объясняют запрет тем, что майнинг и сделки с криптовалютами приводят к оттоку капитала, а это значит, что средств для реального сектора экономики может не хватить.

Что изменит запрет на криптовалюты

Еще задолго до выпуска доклада ЦБ относился к криптовалюте со скепсисом. Председатель Ассоциации «Электронные деньги» Виктор Достов напомнил «360», что биткоин, одна из криптовалют, существует более 10 лет и в России на него наложены ограничения. Согласно закону «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте», россияне не могут покупать товары и услуги за криптовалюту.

Схожее мнение выразил и член экспертного совета Государственной думы по цифровой экономике Арсений Поярков. Специалист отметил, что продажа криптовалют и майнинг в России фактически были запрещены, поскольку производство нигде не лицензируется.

«Нет каких-то нормативов майнинговых ферм, которые бы проходили все соответствующие другим производствам проверки и получали разрешение. Купля-продажа криптовалюты затруднена, и 99% рынка находилось в абсолютно черной зоне. Поэтому запретить то, что уже запрещено, невозможно. Чего-то нового не произошло», — рассказал Поярков.

Несмотря на долгий скепсис по отношению к цифровой валюте, предложения о запрете появились только сейчас. По мнению Достова, это связано с тем, что во всем мире криптовалюту выводят в прозрачное правовое поле. Одним из первых к запрету пришел Китай, пример которого мог понравиться российскому регулятору.

Кто пострадает от запрета криптовалюты

Последствия от запрета не окажут существенного негативного влияния на россиян. Достов усомнился в том, что инвестиции в криптовалюту в России имеют массовый характер. Тем не менее может произойти отток профессионалов, которые практикуют майнинг.

«Они могут поехать в Белоруссию, где либеральное законодательство в области криптовалют, и там прекрасно работать. А мелких инвесторов, которые вкладывают максимум 10 тысяч долларов в валюту, запрет отпугнет. Они переключатся на другие азартные акции», — объяснил Достов.

Наблюдать гигантский отток программистов не придется. Достов заверил, что в другую юрисдикцию переместятся только несколько ярких личностей, а не большая часть специалистов.

Несмотря на то, что россиянам не запретят владеть криптовалютами, ограничения могут доставить неудобства. Независимый аналитик по вопросам экономики Дмитрий Адамидов напомнил, что после запрета владельцам придется уезжать в другие страны для совершения сделок. Экономист не исключил, что цифровой валютой продолжит пользоваться узкий сегмент людей, который вовлечен в даркнет и IT. Остальным же придется отказаться.

«Пока не наступил запрет, нужно фиксировать момент прибыли и продавать», — рассказал Адамидов.

Экологическая составляющая

Майнинг часто обвиняли в неэкологичности. Директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова в беседе с ТАСС напомнила, что Россия, как и другие страны, стремится к углеродной нейтральности, а майнинг этому не способствует.

Владельцы майнинг-ферм также не гнушаются подключаться к чужим электросетям и воровать энергию. ФСБ накануне пресекла деятельность такой фермы в Дагестане. По оценкам экспертов, майнеры незаконно потребляли восемь мегаватт в час. Для сравнения: потребление электричества в Саяногорске с населением 45 тысяч человек составляло в 2019 году около трех тысяч мегаватт в час, написал Sayanogorsk.info.

Достов отметил, что влияние майнинга действительно беспокоит многих экологов. Ведь на получение криптовалюты уходит большое количество электричества, сравнимое с потреблением небольшой страны. Тем не менее, по мнению специалиста, углеродный след не самая веская причина для запрета.