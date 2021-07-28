Минфин предложил продавать конфискованное элитное жилье

Министерство финансов РФ разработало законопроект «О внесении изменения в статью 1151 части третьей Гражданского кодекса». В случае принятия, он позволит продавать выморочное, конфискованное и обращенное в собственность государства жилье, которое можно отнести к категории роскошного.

В Госдуме РФ к проекту отнеслись неоднозначно, сообщила газета «Известия». Депутаты признают, что содержать подобное жилье дорого. Но в законах страны до сих пор нет критериев определения роскошного жилья. Аналитики уверены, что в соответствии с трендом на борьбу с коррупцией и на фоне громких экономических преступлений закон будет принят.

В сопроводительном письме к проекту сообщается, что выморочные жилые помещения будут включены в фонд социального использования. Они подлежат аренде россиянами по договору социального найма.

В пресс-службе Минфина пояснили изданию, что суммы, вырученные от продажи роскошного жилья, поступят в федеральный бюджет и Пенсионный фонд РФ.

Зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов в целом одобрил проект. Но высказал опасение, что жилье может продаваться по заниженной цене.

Термин «роскошное» ‘bлье в проекте не поясняется. В минувшем году Минюст предложил считать таковым недвижимость стоимостью более 30 миллионов рублей или иметь площадь более 50 квадратных метров на члена семьи. Но эта расшифровка понятия не нашла поддержки в Минэкономразвития, и не была принята.

Первый зампред фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов отказался поддерживать инициативу по причине отсутствия критериев для определения «роскошное» жилье. По его мнению, законопроект ударит по среднему классу россиян.

Известно, что предполагаемый срок внесения законопроектов в Госдуму — IV квартал 2021 года.

Глава украинского Минэкономики Тарас Высоцкий сообщил, что Киев будет отслеживать попытки россиян купить недвижимость в республике. Такие участки земли будут конфискованы в пользу государства.