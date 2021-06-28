Власти Украины пригрозили конфисковать землю у россиян

Россияне не смогут покупать земли на Украине, несмотря на отмену моратория. Все сделки будут отслеживаться, а участки конфисковаться. Об этом заявил главы украинского Минэкономики Тарас Высоцкий.

Верховная рада в апреле приняла закон, согласно которому с 1 июля перестанет действовать мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Жители других стран больше не смогут приобрести участки на Украине. Проведение земельной реформы является одним из требований МВФ к властям Киева.

По словам Высоцкого, под закон попадут и россияне, являющиеся гражданами «страны-агрессора».

«Если же они как-то попытаются обойти закон, оформлять сделки через украинцев — мы будем это отслеживать. Государство, СБУ и Держгеокадастр. И в случае фиксации такого факта есть возможность просто забирать эту землю», — сказал чиновник в эфире телеканала «Дом».

Он добавил, что в качестве дополнительной проверки будут изучаться источники средств, которые покупатель собирается отдать за землю. Анализ будет происходить перед оформлением сделки и всех бумаг.